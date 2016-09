Pátio e a esposa entre doadores

O ex-vereador, deputado estadual, ex-prefeito e candidato de novo à sucessão em Rondonópolis, Zé do Pátio, com chances reais de reconquistar o Executivo, obteve oficialmente R$ 356,5 mil em doações a sua campanha. Trata-se do menor montante se comparado aos dois principais concorrentes: Percival e Salles. O limite previsto por Pátio é de até R$ 2,5 milhões. O próprio candidato contribuiu do bolso. "Investiu" R$ 15 mil, assim como o vice da chapa, empresário Ubaldo Tolentino (R$ 11 mil). A esposa de Pátio, Neuma de Morais, ex-secretária de Promoção e Assistência Social, está na lista de doadores, com R$ 2 mil. A maior contribuição veio da comissão provisória municipal do Solidariedade, que é controlada pelo próprio Pátio. O partido local doou R$ 100 mil. A segunda maior contribuição é de Wellington Milhomem (R$ 38 mil), seguido de Geraldo José Gerino (R$ 25 mil) e de Marcus Vinicius Xavier (R$ 22 mil).