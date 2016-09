Pátio é beneficiado com racha

O racha político entre Percival (PPS) e Rogério Salles (PSDB) está beneficiando eleitoralmente o ex-prefeito Zé do Pátio (foto) na corrida sucessória em Rondonópolis. Percival exerce hoje o 3º mandato. Salles é vice-prefeito. Acreditando que ganharia fácil a eleição, com o ex-prefeito Sachetti, com o governador Taques e com o vice-governador Fávaro no palanque, Salles saiu fora do então aliado. Levou em consideração também o fato do prefeito estar com a imagem desgastada. Mas o "termômetro" medido nas ruas aponta que Pátio tem incomodado tanto Percival quanto Salles. Trata-se de um político num cenário curioso. De um lado, agrega populismo, demagogia. De outro, é considerado trabalhador, honesto e candidato das massas. Pátio teve uma gestão desastrosa, mas vem recuperando a popularidade por explorar no horário eleitoral a tese da injustiça, já que foi cassado e, depois, inocentado. Pode até não ganhar, mas tem causado dor de cabeça ao prefeito e ao vice.