Pátio tem desafeto na trincheira

Os passos político e eleitoral de Zé do Pátio são marcados por situações curiosas. Se ele ganhar a Prefeitura de Rondonópolis, posto já ocupado de 2009 a 2012, quem fica com a vaga de deputado na Assembleia é o desafeto declarado Adalto de Freitas, o Daltinho (foto). Ambos são do Solidariedade. Daltinho é de Barra do Garças (Araguaia), logo a região Sul, capitaneada pela Grande Rondonópolis, perderia representatividade. Hoje conta no Legislativo estadual com Pátio, Rezende, Nininho e Fabris. Já na esfera federal, Rondonópolis ocupa espaço privilegiado. Os três senadores (Wellington, Medeiros e Blairo) são do município, embora com a licença de Blairo e entrada de Cidinho, Nova Marilândia (Médio-Norte) passou a ter voz. Dos 8 federais, 2 são rondonopolitanos: Sachetti e Bezerra.