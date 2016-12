Pátio tem maioria e elege Mesa

Em Rondonópolis, o prefeito eleito Zé do Pátio está mergulhado nas articulações para ampliar base e comandar a Câmara. Dos 21 que tomam posse em 1º de janeiro, apenas 6 garantiram cadeira pelo bloco de Pátio. Mas, com o "peso" da caneta de quem vai conduzir a 3ª maior prefeitura do Estado, aos poucos quem era da oposição começa a pular do barco. Os situacionistas já somam 15, entre eles os peemedebistas Adonias e Thiago Silva. O prefeito acha possível chegar a 17 para ter facilidades na aprovação de projetos e na chancela para outras demandas enviadas pelo Executivo. Sobre a Mesa Diretora, os mais cotados à presidência são Juary Miranda (foto), do mesmo SD de Pátio e que já comandou a Câmara, assim como Vilmar Pimentel (SD) e Hélio Pichione (PSD). À Primeira-Secretaria da chapa podem entrar Pichione ou Rodrigo da Zaeli (PSDB). Pela oposição, que a cada semana se vê "desfalcada", desejam concorrer à Mesa Roni Magnani (PP), Cláudio da Farmácia (PMDB) e Fábio Cardozo (PPS)