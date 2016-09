Pauta eleitoreira de secretário

Simplesmente ridículo o discurso de Luiz Carlos Nigro, que toca o Turismo do Estado e assumirá nos próximos dias a Casa Civil do Governo Taques. No sábado, ele foi a um almoço no Malai Manso Resort, no Lago de Manso, em Chapada dos Guimarães, representando o governador, que fora homenageado no evento por entidades do turismo, como Fenactur, CNtur e Sindetur. Sem noção, Nigro falou do processo eleitoral, enaltecendo os candidatos Dorner, em Sinop, e Wilson, em Cuiabá. Chegou a anunciar que o prefeito de Sinop Juarez Costa tinha sido preso pelo Gaeco e depois emendou dizendo que o peemedebista tinha sido conduzido coercitivamente e que o governador teve de cancelar a presença naquele almoço para se dirigir à cidade polo do Nortão para apoiar a candidatura de Dorner, a quem classificou de íntegro e honesto. O porta-voz de Taques, no afã de agradar o chefe do Executivo, disparou: "estamos cansados de ser saqueados. Fomos roubados nos últimos governos. E o governador tem a missão de não deixar que assumam prefeituras para saquear nossos municípios. Estamos numa luta gigantesca". Pegou muito mal o discurso político-eleitoreiro de Nigro, num evento comemorativo do turismo. Os presentes, constrangidos, reprovaram-no de imediato.