Petismo definha no Estado

Com a imagem manchada pelos escândalos nacionais e com vários filiados graúdos na cadeia, o PT foi uma decepção nas urnas em MT. Se apequenou quanto à ocupação de cargos eletivos de prefeito e vereador, voltando ao tamanho de há 20 anos. Para se ter ideia, nos 12 maiores municípios do Estado, o petismo só conseguiu 3 vagas de vereador, sendo uma em Alta Floresta com Mequiel Zacarias, uma em Lucas do Rio Verde com Cristiani e outra em Colíder com Edina Martins. Em Cuiabá, o PT fica sem representante no Legislativo. Seus dois vereadores, Alan Kardec (foto) e Arilson da Silva, não se reelegeram. Das 12 maiores cidades mato-grossenses, o PT não terá uma voz nas câmaras de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças, Cáceres, Sorriso, Tangará da Serra e Primavera do Leste. E, de 141 prefeituras, só vai comandar duas (Juína e Castanheira).