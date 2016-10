Petista com candidato do PMDB

O petista e ex-deputado Alexandre Cesar, derrotado por Wilson a prefeito de Cuiabá, no 2º turno de 2004, se tornou cabo eleitoral de Emanuel Pinheiro. Recorre a vários argumentos para justificar a preferência eleitoral. Primeiro, lembra do que chama de baixarias do então adversário naquela campanha, atingindo a sua honra, da família e dos apoiadores, especialmente a denúncia de que teria roubado casa de um casal de idosos. Segundo, Alexandre cita que em 2008 Wilson se reelegeu e depois abandonou o mandato pela metade. Terceiro, diz que o tucano fez má gestão. Quarto, observa que o PT optou por não apoiar nenhum candidato neste 2º turno em Cuiabá, mas que, particularmente, optou por estar com Emanuel. Quinto, vê na vitória do peemedebista oportunidade do suplente e amigo petista Alan Kardec assumir cadeira de deputado na AL.