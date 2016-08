Petistas não defendem Dilma

Para os vereadores petistas cuiabanos Arilson da Silva e Alan Kardec (foto), candidatos à reeleição, parece que não aconteceu o julgamento final que culminou no impeachment da presidente Dilma nesta quarta. Até recentemente, eles se manifestavam fervorosamente em defesa da aliada. Agora, ignoram o processo. Como o petismo está com a moral no chão, manchado por tantos escândalos de corrupção e por ter quebrado o país, Arilson e Alan temem desgaste e reflexos negativos na busca de voto por novo mandato se defenderem Dilma. Preferem, então, usar as redes sociais para noticiar inauguração de comitê, visita a feiras, autovalorizar a história de vida e divulgar agenda do candidato a prefeito Julier, do PDT. Nem mesmo a estrela do PT aparece em suas páginas no Facebook. Arilson, por exemplo, incluiu uma linha vermelha "minguada" que nem remete à sigla petista. O PT está sob risco de não eleger vereador em Cuiabá.