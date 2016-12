Pierre quer disputar Primavera

Se Primavera do Leste, quinta economia do Estado, passar por nova eleição municipal, já que o eleito com mais de 50% dos votos, Getúlio Viana, segue impugnado, quem deve entrar na disputa será o advogado Marcelo De Pierre. Filho de família tradicional de produtores rurais, De Pierre tem escritório em Cuiabá e em Primavera. Desde já, ele conta com apoio político do setor produtivo. Por enquanto, está sem filiação partidária. A eventual entrada do advogado do páreo seria um baque ao grupo dos irmãos Zeca (foto) e Getúlio Viana, respectivamente, deputado e ex-prefeito. O município ainda não sabe quem assumirá a cadeira no Executivo em 1º de janeiro. Getúlio amarga várias derrotas jurídicas. Pelo visto, quem ganhar a presidência da Câmara tende a sentar na cadeira de prefeito, até que a Justiça decida, possivelmente por nova eleição.