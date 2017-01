PMDB e candidatura ao governo

Após ter se tornado o maior partido do Estado, considerando a representação eleitoral das cidades que passou a comandar a partir deste mês - são 15 prefeitos de municípios que somam 30% do eleitorado, incluindo Cuiabá -, o PMDB quer partir com tudo rumo a 2018, especialmente ao governo estadual. Está criando ambiente para receber a filiação, no final deste ano, do hoje presidente do TCE-MT, conselheiro Antonio Joaquim. Ele será lançado pelos peemedebistas, numa articulação com outras siglas e grupos de oposição, à sucessão do tucano Taques. O grupo entende que o momento é outro e que o desastre do que foi a gestão do peemedebista Silval não refletirá negativamente no pleito do próximo ano. O sonho do núcleo peemedebista é de conseguir, com Joaquim de cabeça de chapa, aglutinar todas as forças opositoras.