PMDB e nome forte ao governo

Peemedebistas estão empolgados com o resultado das urnas deste ano e começam a construir projeto para o governo estadual. A partir de janeiro, seus 15 prefeitos, incluindo Emanuel em Cuiabá, vão comandar municípios que somam 636,3 mil, 28% do eleitorado do Estado. É a segunda maior força política, superando o PSDB (17,2%) e o PSD (10,3%). Essa estatística serve de "combustível" rumo a 2018. A cúpula do PMDB já anunciou que pretende lançar para governador o hoje presidente do TCE-MT, conselheiro Antonio Joaquim. Este, por sua vez, se vê tão animado que, segundo informações, deve sair do Tribunal no próximo ano para se dedicar à pré-campanha. Muitas lideranças, especialmente prefeitos, deputados e vereadores, se mostram simpáticos ao projeto.