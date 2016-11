A dois meses de concluir o mandato em Nortelândia, Neurilan Fraga (PSD) começa a se articular na esperança de conseguir um feito inédito: continuar presidente da AMM, a partir de 2017, mesmo não sendo mais prefeito. Essa movimentação de Neurilan para se autobeneficiar começou no ano passado, quando conseguiu, junto com os demais da diretoria da entidade, abrir no estatuto a possibilidade de ex-prefeito também poder concorrer ao comando da AMM, que representa as 141 prefeituras do Estado. Incluiu-se também direito a salário, próximo de R$ 20 mil. Mas para garantir a reeleição, Neurilan precisa do voto da maioria dos prefeitos, que tomam posse em 1º de janeiro. E ele começa a fazer de tudo para agradá-los. Planejou, por exemplo, a inauguração em breve do prédio da entidade, ao custo de R$ 1 milhão.