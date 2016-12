Posse na Câmara e no Executivo

Como Emanuel Pinheiro decidiu quebrar a tradição de prefeito ser empossado no 1º de janeiro pela manhã, optando para as 18h, quem vai presidir a sessão solene que marcará sua posse não será o vereador mais velho, mas sim o novo presidente do Legislativo cuiabano. E tudo está acertado para ser Justino Malheiros. A solenidade, no Centro de Eventos do Pantanal, será bastante concorrida. Espera-se cerca de 10 mil pessoas. Farão parte do ritual um culto ecumênico e discursos. Antes, às 15h, os 25 vereadores serão empossados em sessão na Câmara, a ser presidida pelo reeleito Ricardo Saad (foto), que tem 67 anos e é o mais velho de todos parlamentares. Em seguida, elege-se a Mesa Diretora, com cinco integrantes. É intenção dos vereadores transferir a sessão para o Centro de Eventos do Pantanal para empossar o prefeito Emanuel e o vice Niuam porque a galeria da Câmara não seria suficiente para acomodar todos convidados. E cada parlamentar tem direito a levar para dentro do plenário cinco pessoas.