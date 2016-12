Postergando escolha da equipe

A 30 dias da posse, Emanuel Pineiro (PMDB) segue fazendo mistério sobre a composição do seu secretariado. Até agora só anunciou um dos 18 futuros integrantes do 1º escalão, o engenheiro civil Juarez Samaniego na pasta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiaba. Quando questionado por interlocutores sobre prazo para fechar a equipe, o prefeito eleito alega não ter pressa e que está fazendo sondagem de nomes. Já recebeu de partidos aliados algumas indicações. Havia expectativa de que nesta quinta anunciaria ao menos mais 8 secretários, mas Emanuel viajou a Brasília, na esperança de uma audiência com o presidente Temer. Como a agenda foi adiada para a próxima terça (6), o peemedebista seguiu a São Paulo para resolver problemas pessoais. Retorna a Cuiabá nesta quinta à noite. A previsão é que na próxima semana, após encontro com Temer, Emanuel oficialize ao menos os 3 que vão cuidar do chamado núcleo duro, das pastas de Fazenda, Planejamento e Gestão.