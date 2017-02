Postura firme sobre vaga no TCE

Até o final deste ano, devem ser preenchidas duas das sete cobiçadas cadeiras de conselheiro do TCE-MT. Para uma delas, deixada por Bosaipo desde dezembro de 2014, após três anos afastado por imposição do STJ, concorrem os deputados Zé Domingos e Gulherme Maluf. O primeiro é o mais afoito. Se articula para todo lado em busca de apoio e ainda "planta" informação de que será escolhido quando, nos bastidores, a sinalização é de uma chance maior para Maluf. Essa cadeira que pertencia a Bosaipo está "judicializada". E só a Justiça para "destravá-la". Já para a outra vaga a ser aberta com a aposentadoria de Antonio Joaquim (foto), hoje presidente do Tribunal, nenhum político se coloca como candidato. É que o próprio Joaquim não deu essa brecha. Ele avisou que a cadeira será destinada a membros do Ministério Público de Contas e já estabeleceu regras para isso, uma delas de se definir a partir de lista tríplice. Não deixa de ser uma postura elogiável. Em outras épocas, fazia-se "leilão" da vaga em meio aos "assédios", propostas indecorosas e brigas políticas.