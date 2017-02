PP bate e assopra gestão Taques

O PP, comandado no Estado por Ezequiel Fonseca (foto), acende uma vela para Deus e outra para o Diabo. De um lado, aparece no grupo dos 9 partidos que fazem oposição ao Palácio Paiaguás, capitaneado pelo PMDB do cacique Bezerra. Esse bloco se organiza para peitar o tucano Taques no pleito de 2018. Por outro, o mesmo PP pondera que não fecha as portas, apoia as ações do governo estadual e admite ser possível estar no palanque de Taques, que buscará a reeleição. Percebe-se que Ezequiel, que adota uma linha mais conciliadora, "engrossa" o discurso quando se reune com uma ala mais crítica ao governo, da qual fazem parte vereadores progressistas de Cuiabá. Depois, o mesmo Ezequiel "afina" quando conversa com o senador e ministro Blairo, que não quer confusão com o governador. Na prática, o presidente do PP-MT fica no muro dentro do próprio partido.