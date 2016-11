PP defende Blairo a presidente

O PP elegeu 4 prefeitos que, juntos, representam apenas 0,91% do eleitorado do Estado. Mas, independente disso, seus líderes, especialmente o deputado Ezequiel, estão empolgados com a boa inserção nacional do filiado graúdo, senador licenciado e ministro Blairo Maggi (Agricultura). O ex-governador prestigiou o encontro da sigla nesta sexta, na sede do sindicato dos Servidores da Saúde, em Cuiabá. O entusiasmo foi tanto que Renato Ferreira Lara (foto), filiado da agremiação pepista, muito ligado ao senador Cidinho (PR) e funcionário da AMM, em discurso, afirmou, após dizer que Blairo fora o melhor governador de MT: "não sou marqueteiro, mas vou citar um slogan: Brasil pra frente, Blairo Maggi presidente!". Em verdade, o próprio Blairo descarta essa possibilidade. Trabalha pela busca da reeleição em 2018.