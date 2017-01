PP flerta com Taques por cargo

Ezequiel Fonseca (foto), deputado federal e presidente regional do PP, está desesperado por cargos no governo estadual. Aguarda o tempo todo por uma sinalização do Palácio Paiaguás. Basta surgir convite para uma indicação a posto de segundo escalão que Ezequiel já se dará por satisfeito e com disposição de convencer o partido a abraçar Taques. Primeiro, o governador arrancou o seu vice Carlos Fávaro do PP e o levou para o PSD. Com essa cartada, enfraqueceu a legenda progressista e "depurou" o partido que era comandado por Riva e ainda o atraiu para a base. De olho no projeto de reeleição no próximo ano, o tucano Taques tem intenção de cooptar o PP para ter o senador licenciado e ministro Blairo Maggi (Agricultura) como aliado político. Isso, de certo modo, neutralizaria Blairo em 2018. Os demais do PP pouco lhe importa.