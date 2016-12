PP-MT é multado em R$ 260 mil

Ezequiel Fonseca, presidente do PP/MT, tem agora um problemão para resolver. O partido que dirige no Estado terá de devolver R$ 260 mil ao Tesouro Nacional e fica sem repasse de contas do Fundo Partidário por um ano. A punição veio do TRE-MT, que rejeitou a prestação de contas da legenda das eleições de 2014 porque entraram na conta recursos de fontes vedadas, chegando a quase R$ 3,8 milhões. Duas cooperativas que, na época da doação, estavam sendo beneficiadas direta ou indiretamente com recursos públicos, contribuíram, uma com R$ 100 mil e outra com R$ 160 mil. E isso fere a lei. Faltou ao PP declarar, com emissão de recibos eleitorais, o dinheiro arrecadado. E foi justamente nessa campanha que o próprio Ezequiel garantiu vaga na Câmara Federal e é com verbas do Fundo Partidário que ele percorre os municípios em defesa do que chama de fortalecimento do partido.