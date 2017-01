Prefeita, crise e aumento a DAS

Thelma de Oliveira (PSDB) já começou expondo uma forte contradição do que pode resultar o seu governo. Recebeu Chapada dos Guimarães atolada em crise financeira, chegando a R$ 9 milhões de dívidas na praça, e ainda sob intervenção do Estado, trancou o cofre, anunciou medidas duras para equilibrar as contas, mantém a prefeitura fechada ao público nestes primeiros 15 dias de administração e não consegue colocar remédio nas prateleiras dos postos de saúde. Por outro lado, a nova prefeita autorizou sua chefe de Gabinete, Izabel da Cruz, a consultar todos os secretários para ver se é possível aumentar salário de quem ocupa cargo comissionado, o que inclui os próprios secretários. A intenção é incluir esse aumento dentro de uma tal reforma administrativa que a tucana pretende implantar. Por causa desse descabido, inoportuno e contraditório Ofício 001/2017, a população começou a criticar a prefeita. Começou mal.