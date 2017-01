Prefeita, Leitão e os opositores

Presidente do PSDB-MT e considerado opositor ferrenho à gestão do ex-prefeito Juarez Costa (PMDB), que comandou Sinop por 8 anos, o deputado federal Nilson Leitão começa a tomar chegada junto à nova prefeita Rosana Martinelli (PR), que adota uma linha conciliadora e de diálogo, diferente do antecessor. Em visita à sede do Rdnews nesta 6ª, Leitão adiantou que na 2ª (16) será recebido na prefeitura por Rosana. O tucano estará acompanhado do estadual Dilmar (DEM) e de cinco vereadores da oposição, sendo eles os tucanos Adenilson Rocha, Ícaro Severo, Luciano Chitolina e Dilmair Callegaro, além do pedetista Joacir Testa. Leitão faz elogios à Rosana, que foi sua secretária de Indústria e Comércio, entre 2007 e 2008, no seu segundo mandato como prefeito sinopense. Diz que vai ajudar a administração em busca de recursos e projeto e destaca que toda bancada federal de MT se unirá para resolver problemáticas e estrutura no aeroporto local, que não dispõe de instrumento de navegação de pouso e decolagem, o que vem causando transtorno aos passageiros.