Prefeito barra aumento absurdo

O prefeito diplomado para o segundo mandato Beto Farias (PMDB), de Barra do Garças, tomou uma decisão nesta sexta responsável, sensata e corajosa. Vetou o projeto aprovado pelos vereadores, na madrugada da última terça, que concedia reajuste de 288% da verba indenizatória, saindo de R$ 1,7 mil para R$ 6,6 mil a partir de 1º de janeiro. Beto se apegou ao que chama de incoerência do projeto 048, que tinha sido chancelado por 10 dos 15 parlamentares. Segundo o prefeito, esse aumento, com forte impacto sobre o duodécimo do Legislativo, não está previsto na lei orçamentária de 2017. Nas redes sociais, Beto passou a receber mensagens de elogios pela decisão, ainda mais nesta época de recessão, com instabilidade econômica e política no país.