Prefeito desmembra 2 pastas

Em 2 de fevereiro, data que marca a primeira sessão ordinária do ano da Câmara, deverá ser votada uma mensagem do prefeito Emanuel, desmembrando a secretaria de Governo da de Comunicação Social. As duas nomenclaturas foram unificadas dentro da reforma administrativa imposta pelo ex-prefeito Mauro, que governou Cuiabá de 2013 a 2016. Governo e Secom, hoje sob o secretário Nezinho, detém orçamento de R$ 17 milhões. Com a separação, a estrutura de Governo terá R$ 12 milhões anuais e, a Secom, sob o jornalista José Roberto Amador, o Bebeto (foto), R$ 5 milhões. Mesmo com desmembramento, o que eleva de 17 para 18 o número de pastas, incluindo Controladoria e Procuradoria-Geral, o prefeito enfatiza que não haverá aumento de despesas com folha. Manterá a mesma quantidade de servidores.