Prefeito e buracos em Cuiabá

Com ajuda de técnicos e assessores, o novo prefeito Emanuel Pinheiro contou as buraqueiras em Cuiabá. E anotou: 44.348 buracos em 198 bairros. Só não incluiu algumas crateras abertas, inclusive em vias pavimentadas. E, junto com o secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, Emanuel deu início nesta sexta à operação Tapa-Buracos, no bairro Jardim Aroeiras. Segundo o levantamento, na região Norte há 10.364 buracos. No Sul, existem mais 15.866. No Leste, 11.148 e, no Oeste. 6.970. Seis equipes vão realizar os serviços com vistas a atender apenas aquelas classificadas como demandas críticas. Há ruas tão esburacadas que provocaram alteração no itinerário das linhas de ônibus. A prefeitura está destinando R$ 1,2 milhão para o tapa-buracos.