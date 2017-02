Prefeito e cargos para a família

Embora a Câmara de Poconé não tenha dado importância à denúncia de vários casos de nepotismo nesta nova gestão de Tatá Amaral (foto), tanto que rejeitou pedido de investigação na última segunda (13), o MPE entrou em ação. Vai apurar os fatos. O prefeito e alguns secretários, diretores e assessores estão fazendo verdadeira farra de nomeações de parentes e familiares em cargos importantes, o que contraria a lei. A lista é longa. Segundo informações que chegaram ao MPE, Tatá levou para a prefeitura quase toda família. O cunhado Acyr Siqueira é secretário de Finanças. O sobrinho Amaral Júnior está lotado como chefe de Gabinete. A esposa é secretária de Assitência Social. A avó do neto do prefeito, Magna Abreu, foi nomeada Ouvidora, mas depois teve de ser exonerada porque o cargo exige efetividade. Maria Auxiliadora Amaral, esposa do primo do prefeito, é diretora de Educação. Aline Cristina do Amaral, prima do prefeito, também é diretora de Contratos. Joelson Marques, cunhado de Tatá, é motorista "voluntário", e cunhado do secretário de Administração, Edson de Oliveira. Joaline Gomes, cunhada do prefeito, trabalha no PAM. José Bento Dias Rondon responde pela Diretoria de Tributos e é tio de Magna Abreu. Ney Rondon toca a secretaria de Infraestrutura e Jucinéya Araujo é sua esposa. A ex-vereadora Ornella Falcão é secretária de Educação e sua sobrinha Iana Falcão responde pelo cargo de diretora de Saúde e o filho atua como médico contratado no PSF.