Prefeito e vice decretam racha

O novo prefeito de Lucas do Rio Verde, Flori Luiz Binotti (foto), do PSD, tomou uma decisão radical e inconsequente. Simplesmente proibiu, em comunicado oficial, o seu vice Sílvio Fávero, de pisar os pés na prefeitura. Binotti ficou irritado porque Fávero (DEM) divulgou uma lista com cadastro pré-aprovado de contemplados no programa Minha Casa, Minha Vida, com suspeita de irregularidades. Essa chapa Binotti-Fávero foi montada de última hora pelo vice-governador Carlos Fávaro. Prefeito e vice não têm nenhuma afinidade política. Deu nisso: racha entre eles antes de completar um mês de administração. Binotti passa a ter um adversário ferrenho do próprio palanque. E Fávero avisa que não vai se omitir e pretende ir às últimas consequências se descobrir qualquer irregularidade na gestão. Pivetta (PSB), derrotado à reeleição, deve estar dando gargalhada das trapalhadas do novo prefeito.