Zé do Pátio (SD), que em janeiro retorna ao comando da Prefeitura de Rondonópolis, fez uma campanha reconhecendo falhas do 1º mandato, toda vez que foi questionado sobre a forma centralizadora de administrar, inclusive perseguindo servidores que se opuseram a gestão. Se diz mais maduro. Quando prefeito, demonstrava publicamente ser um agente político simples, afinado com o povão, mas, por várias vezes, inclusive durante o expediente, trocou o gabinete na prefeitura por um espaço luxuoso no Novotel para despachar com grupo seleto de pessoas. Colocou nos primeiros escalões aliados incompetentes e desqualificados para o cargo, simplesmente para atender acomodações políticas. Acabou travando a gestão. Teve dificuldades para tocar a máquina e foi cassado. Agora, de fato, parece estar menos afoito e mais conciliador. E deu demonstração prática disso. Já se reuniu com líderes considerados opositores, como o senador Medeiros (PSD) e o ex-prefeito e federal Sachetti (PSB). Quer construir o que chama de pacto por Rondonópolis.