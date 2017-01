Em Cáceres, Francis Maris (foto) deu início ao 2º mandato, trocando seis novos secretários e disposto a sair do muro. Em privado, espalha que o governador Taques, mesmo sendo do seu partido, o PSDB, não tem dado atenção especial à cidade pólo do Oeste mato-grossense. Algumas demandas estão "travadas" pelo Estado e reclama que o município tem assumido atribuições do governo estadual. Já em público, faz rasgados elogios ao chefe do Executivo estadual. Mas, superada a fase da campanha eleitoral, acomodado, mas impaciente no ninho tucano e já seguro na cadeira para exercer o novo mandato, o ex-peemedebista e prefeito-empresário, que adota uma linha mais técnica que política, avisou aos assessores próximos que vai pra cima do Palácio Paiaguás.