Prefeito Mauro e apoio a Wilson

Em entrevista ao RDTV nesta 2ª, o primeiro-vice-presidente e presidente eleito da AL, deputado Eduardo Botelho (PSB), negou veementemente que o prefeito Mauro, da mesma sigla, tenha retirado seu apoio ao candidato Wilson (PSDB). Quando perguntado pela apresentadora Lídice Lannes sobre desautorização expressa por Mauro para aliados não usarem seu nome na defesa do projeto Wilson, Botelho ponderou, em vários momentos, que o prefeito não quis dizer, com isso, que tenha retirado apoio à candidatura. Buscou a todo momento dissociar a imagem de homem público da pessoa física do prefeito. Na visão do parlamentar, não há racha no PSB. Diz respeitar a decisão de Mauro, mas, indiretamente, critica o correligionário ao afirmar que este, como líder, não deveria ter tomado tal postura, já que a decisão foi conjunta. “Ele (Mauro) tem que fazer o papel dele, de se manter distante, mas o grupo tem que estar unido em torno da campanha”. Botelho abordou também a votação da LDO 2017 na Assembleia e avisa que pode haver cortes em outros Poderes. Veja aqui a entrevista na íntegra.