Prefeito, reeleição e bombardeio

Em Santo Antonio do Leverger, o prefeito Valdir Pereira, o Valdirzinho (foto), do PSD, se diz animado com a perspectiva de reeleição, assegura estar focado em propostas e lamenta o que chama de ataques dos adversários. Ele tem como concorrentes o pedetista Marcelo Queiroz e o tucano Franklin Carvalho, que entrou na disputa de última hora com a desistência do também filiado do PSDB Celso Nogueira. O curioso é que, por seis meses, Marcelo foi secretário de Obras da própria gestão Valdirzinho, que era vice-prefeito e assumiu o comando do Executivo em outubro do ano passado com a cassação por improbidade do petista Valdir Ribeiro. O prefeito pondera que Leverger já sofreu muito com brigas políticas, que até resultaram em uma morte em 2012. Diz ter espírito conciliador e pede paz no cenário político.