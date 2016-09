Prefeitos e quadro para Senado

No próximo mês, assim que sacramentar o resultado das urnas, alguns líderes vão entrar em campo como virtuais candidatos ao Senado. Em 2018 vão estão em jogo duas vagas, com vencimento dos mandatos de Medeiros (PSD) e Blairo (PMDB). E os cenários serão reconstruídos com empurrão de eleitos agora. Se a prefeita Lucimar for reeleita em Várzea Grande, por exemplo, ninguém tira da cabeça do esposo, ex-senador Jayme (foto), a ideia de tentar retornar ao Congresso Nacional. Blairo, hoje ministro da Agricultura, já avisou que tentará novo mandato. O PSDB já está dividido entre o federal Nilson Leitão e o estadual Guilherme Maluf. O primeiro só se sustenta no projeto caso Dorner ganhe a Prefeitura de Sinop. Mas a tendência é de Rosana (PR) sair vitoriosa. O prefeito cuiabano Mauro Mendes já é lembrado como alternativa do PSB, mas a postura de "neutralidade" nestas eleições prejudica o projeto, pois a candidatura não seria abraçada pelo futuro prefeito de Cuiabá, nem se o eleito for o tucano Wilson.