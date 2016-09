Preocupado com rejeição alta

A maior preocupação hoje do núcleo da campanha de Wilson em Cuiabá é com o índice de rejeição. Supera a 50%. Significa, na prática, que hoje metade do eleitorado da Capital não admite votar no ex-prefeito, conforme mostrou a própria pesquisa do Ibope, nesta sexta. Wilson lidera em rejeição, atingindo a 54%. Dificilmente candidato se elege com tamanha resistência eleitoral. Para se ter ideia, o segundo nome mais rejeitado é da ex-senadora Serys, com 13%. Wilson já entrou na campanha, inclusive de última hora, sabendo que esse seria o seu maior desafio. Por isso, faz questão de admitir publicamente que errou ao deixar a prefeitura em 2010 para ser candidato a governador. Está com discurso light, insiste na tese de que sente-se mais maduro, evita ataques e explora o fato de ter no palanque o prefeito Mauro Mendes e o governador Taques.