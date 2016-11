Presidência sob aval de caciques

O ex-senador Jayme Campos, prefeito de fato e não de direito, numa articulação conjunta com o deputado estadual Gilmar Fabris, já decidiram a chapa que comandará a Câmara de Várzea Grande em sintonia com a prefeita reeleita Lucimar. A Mesa Diretora terá como presidente o vereador de cinco mandatos Chico Curvo (PSD). O segundo cargo mais importante, de primeiro-secretário, vai ser ocupado por Joãozito (DEM). Os demais são Rodrigo Coelho (PTB), como primeiro-vice; Ícaro Reveles (PSB), como segundo-vice; e Ferrinho (PRTB), como segundo-secretário. Essa chapa Curvo-Joãozito conta com 15 dos 21 votos. A reunião que sacramentou apoio da maioria foi realizada nesta terça, na residência de Rodrigo Coelho. Alguns vereadores se renderam ao apelo de líderes políticos externos para "decidir" votar no grupo, um deles Ademar Jajah (PSDB). Para garantir esse voto, Jayme procurou o deputado Wilson Santos, que pediu para seu substituto na AL Jajah Neves convencer o irmão Ademar a apoiar a tal chapa. Fabris, por sua vez, cobrou "fatura" de alguns vereadores ajudado por ele financeiramente na campanha e também conseguiu mais 3 votos. E, assim, Chico Curvo, aos 54 anos, populista, sem nenhuma experiência em gestão e que completará 20 anos na cadeira de vereador, será presidente da Câmara pela 1ª vez.