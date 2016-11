Preso e recebendo do Senado

Mesmo preso no Centro de Custódia em Cuiabá, desde 27 de setembro, na operação Sodoma 4, Arnaldo Alves (foto), ex-secretário de Estado de Planejamento e de Infraestrutura dos governos Blairo e Silval, continua lotado em Brasília no gabinete do senador Cidinho dos Santos, que ocupa cadeira do titular Blairo, hoje ministro da Agricultura. Arnaldo recebe R$ 14,9 mil brutos como assistente parlamentar sênior. Aliás, foi nomeado nesse posto por Blairo desde março de 2015, três meses após sair do 1º escalão, com o fim do mandato de Silval. Arnaldo completou 36 dias em cárcere e, mesmo assim, segundo consta no portal do Senado, segue remunerado. Ele é acusado de participar de um esquema de pagamento ilegal pelo Estado de R$ 31,7 milhões pela desapropriação de um imóvel em Cuiabá. Metade do dinheiro fora para propina e dividido entre Silval, os ex-secretários Nadaf, Marcel e Arnaldo, além do ex-presidente do Intermat, Afonso Dalberto, e do procurador do Estado aposentado Chico Lima. Com a palavra o senador Cidinho.