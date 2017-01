Presos ameaçam e Estado cede

Embora não admita publicamente, o serviço de Inteligência do Estado já identificou o detento responsável pelas ligações telefônicas com ameaças a agentes de Barra do Garças. Trata-se de um condenado que integra o Comando Vermelho, cujo nome está sendo preservado. Em tom ameaçador, ele "exigiu" a transferência de 3 detentos, sob pena de matar agentes penitenciários. E as transferências ocorreram de fato, envolvendo os bandidos "Girafa" e "Di Júlio". O terceiro, apelidado de "França", aguarda remoção para um presídio federal. Na prática, o Estado se mostra acuado. Tem atendido exigências desses bandidos de alta periculosidade para não passar mais apuros ainda, em meio ao caos que se instala no sistema prisional. Desde o mês passado, a situação é tensa dentro dos presídios por causa de ameaças como essa. Os condenados não aceitam, por exemplo, dividir cela com reeducandos de outras facções.