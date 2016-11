Pressão por cargos para família

Dono da maior bancada, com quatro vereadores eleitos (Nadaf, Justino, Felipe e Veloso), o PV está doido para se tornar governista e, mesmo assim, começa a impor condicionantes para pular para os braços do prefeito eleito Emanuel. Quer um de seus vereadores na próxima Mesa Diretora, especialmente na Primeira-Secretaria, posto que permite deter o controle do duodécimo da Câmara. Sob articulação do pai, ex-vereador, ex-deputado e ex-secretário de Estado João Malheiros (foto), Justino Malheiros briga pela Primeira-Secretaria. E tem mais: os Malheiros, que se gabam de possuir estreita relação de amizade com Emanuel, sugeriram o nome de Júlio Malheiros, filho do ex-deputado, para a secretaria de Obras. Essa indicação, na base da pressão, teve até a chancela do deputado Fabinho Garcia, presidente do PSB, outro partido considerado de oposição é que começa a flertar com o peemedebista. O empreguista do serviço público Malheiros está de fora, mas agindo como se tivesse ocupando cargo eletivo.