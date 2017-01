Prioridades do Governo Taques

O casal Lucimar e Jayme Campos, agora atuando oficialmente em conjunto na administração em Várzea Grande, como prefeita e secretário de Assuntos Estratégicos, respectivamente, não tem do que reclamar de Pedro Taques, que entrou no 3º e penúltimo ano de mandato. Aos poucos, o 2º maior município do Estado vai entrando nas estatísticas prioritárias do Palácio Paiaguás. O governo dobrou a ajuda financeira ao pronto-socorro e à UPA do bairro Ipase. Está duplicando 10 km da avenida Filinto Muller com investimentos de R$ 24,2 milhões, liberou quase R$ 20 milhões para construção de 3 escolas estaduais e também verba para reformar o ginásio Fiotão, está retomando as obras do VLT, construirá duas pontes sobre o rio Cuiabá, uma na Passagem da Conceição e outra no Parque Atalaia e, por meio de convênio, autorizou R$ 6 milhões para a prefeitura fazer recapeamento e tapa-buracos em vias asfaltadas.