Projeto ao Senado ou Governo

Mesmo abrindo mão da reeleição e permanecido "no muro" durante toda campanha em Cuiabá, o prefeito Mauro Mendes (foto) pretende ser candidato majoritário em 2018. Pode concorrer ao governo, num bloco de oposição a Taques, ou ao Senado, onde serão abertas duas vagas. Para uns, Mauro deu tiro no pé ao não assumir nenhuma das candidaturas, seja do tucano e derrotado Wilson, seja do peemedebista Emanuel, que vai sucedê-lo. Outros entendem que o empresário e maior "estrela" do PSB-MT mostrou independência e ficou livre para construir a aliança que desejar para o pleito de daqui a 2 anos. Embora não assuma publicamente, Mauro tem revelado a aliados, no privado, que ficou magoado com o governador. Acha que Taques interferiu demais. Primeiro, vetou o PMDB. Depois exigiu que o vice fosse do PSDB. Entre outros caminho, o grupo até aceitou Haroldo Kuzai (SD) de vice de Mauro, mas Taques reprovou a ideia. Por fim, Mauro desistiu, motivado pelo desejo de voltar logo a cuidar de suas empresas, que estão mal das pernas, e também por causa das intransigências de Taques.