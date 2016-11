Promessa de melhor articulação

Mesmo com aumento da bancada de oposição, chegando a 5 deputados numa linha mais dura ao governo, Eduardo Botelho não acredita que a gestão Taques terá dificuldades de relacionamento com o Legislativo, muito menos para aprovar as mensagens do Executivo. Aposta que a interlocução vai melhorar porque, enquanto presidente da AL a partir de fevereiro, se empenhará para isso. Inicialmente, esta legislativa tinha Zeca, Emanuel e Janaína fazendo contraponto mais contundente à administração. Juntou-se ao bloco o petista Barranco. E, a partir do próximo ano, sai Emanuel, eleito prefeito de Cuiabá, mas entram Alan Kardec (PT) e Daltinho (SD). Para Botelho, Taques faz um bom governo, pratica os melhores salários aos servidores e vem realizando obras e investimentos importantes. Por outro lado, considera que falta articulação política. Sobre o embate com servidores, por exemplo, o presidente eleito pontua que trouxe desgaste para o governo pela "forma como o processo foi conduzido". Cita que muitas categorias têm os melhores subsídios do país e que, enquanto outros Estados atrasam salário, o governo de MT os mantém em dia.