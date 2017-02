Promessa e desafios às creches

Embora tenha 4 anos na cadeira de prefeito, o peemedebista Emanuel Pinheiro terá muitas dificuldades para cumprir efetivamente a principal promessa de campanha, a de estender o funcionamento das creches das 18h para 19h30, de segunda a sexta. Na prática, demandará mais recursos, servidores e estrutura. Para se ter ideia, a Capital não consegue atender demandas por vagas na educação infantil. Disponibilizou 3.712 para crianças de zero a 5 anos. E, em poucas horas de abertura de solicitação de matrículas, o portal da prefeitura registrou quase 9 mil pedidos. E, engrossando as estatísticas, a secretária de Educação Mabel Strobel (foto) revela que seriam necessárias cerca de 20 mil vagas para atender a educação infantil em Cuiabá. Sua esperança, para melhorar a oferta, é colocar em funcionamento mais 3 CMEIs. Por enquanto, buscou renovar parcerias com 26 creches filantrópicas, o que abrirá mais 3 mil matrículas. Sobre horário estendido, Mabel diz que em junho deste ano terá em mãos estudos sobre a viabilidade e também resultado concreto de um projeto piloto que está sendo desenvolvido.