Protegendo aliados investigados

Wilson Santos carrega na ponta da língua a lista daqueles aliados do ex-governador Silval que estão sob investigação, presos e/ou "enrolados" com a Justiça. A estratégia é "carimbar" essas figuras, como os ex-secretários Eder, Marcel, Nadaf e Zílio, o ex-deputado Riva e o próprio Silval como sendo do grupo político de Emanuel, contra o qual o candidato tucano disputa o 2º turno pela Prefeitura de Cuiabá. Por outro lado, Wilson esconde nomes implicados em processos judiciais que são de partidos que apoiam-no, como o ex-secretário de Educação Permínio Pinto, que está preso e é filiado ao PSDB, e também o deputado do DEM, Dilmar Dal Bosco (foto), que assumiu na AL a líderança do Governo Taques no lugar do próprio Wilson. Dilmar é investigado por fiscalização falsa em terra da União e, nesta terça, agentes da PF deram batida em seu gabinete na AL.