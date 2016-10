Provando do próprio veneno

Elias Santos (foto) provou do próprio veneno. E se tornou um dos principais personagens desta campanha de 2º turno a prefeito de Cuiabá. Aproveitando-se do desespero do casal Marco Polo e Bárbara Pinheiro, irmão e cunhada do candidato a prefeito Emanuel, Elias os gravou com aparelho celular escondido na cueca. Ambos foram ao apartamento de Wilson, com quem tinham laços de amizade e relações profissionais, com intenção de pedir para o candidato adversário não explorar na campanha denúncia de suposto esquema de propina que resultou na inclusão da Caramuru Alimentos nos incentivos fiscais do governo estadual. Agindo como araponga, Elias os recebeu e resolveu gravar a conversa. O mesmo Elias, então presidente da Metamat, intimou servidores comissionados a comparecer a uma reunião pró-Wilson, sob pena de exoneração no dia seguinte. E foi gravado, recebendo espécie de "chumbo trocado". Esse vexame lhe custou o cargo. O governador o exonerou de imediato. Ambos assuntos não saíram mais da pauta do horário eleitoral dos dois lados.