PSB perde espaço em Sorriso

Em Sorriso, a capital nacional do agronegócio, a vereadora Marilda Savi (PSB), que já presidiu o Legislativo municipal, não se reelegeu. Ela é irmã do deputado estadual Mauro Savi, da mesma legenda. Marilda teve 666 votos. O PSB dos irmãos Savi e do prefeito Dilceu Rossato, derrotado à reeleição, só garantiu uma vaga entre as 11 em disputa na Câmara. Fábio Gavasso foi reeleito. Também amargou derrota e com votação inexpressiva Maiara Cervi (foto). Jovem de 21 anos, bonita e esbanjando carisma e simpatia, ela chegou a ser projetada pelo PSB como possível eleita. Mas só conquistou 43 votos numa campanha em que prevaleceu a oposição, puxada pelo prefeito eleito Ari Lafin (PSDB). Curiosamente, entre 11 que tomarão posse em janeiro na Câmara, há duas professoras e ambas do PTB, sendo elas Silvana, que teve 1.387 votos e, Marisa, com 1.205.