PSB quer comandar Metamat

O PSB continua se movimentando por mais espaço na equipe do governador Taques. Agora, quer emplacar Roberto Vargas para presidência da Metamat. Segundo interlocutor da sigla, o indicado já ocupou cargos de relevância no Banco do Brasil e detém conhecimento do mercado de minérios. Por isso, aposta que pode contribuir para tornar a empresa lucrativa. Um nome de peso certamente ajudará a melhorar a imagem da Metamat, que durante a campanha eleitoral no ano passado ocupou espaços negativos na mídia. Ocorre que o ex-presidente Elias Santos foi gravado ameaçando comissionados de exoneração caso não participassem de ato em apoio ao irmão Wilson, à época candidato a prefeito de Cuiabá. Demitido pelo governador Taques, ganhou guarita na AL, onde comanda a pasta de Gestão de Pessoas, com aval do presidente Botelho, do mesmo PSB que indicou Roberto Bezerra.