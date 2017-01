PSD quer cargos e vaga no TCE

Com a força de quem comanda 23 das 141 prefeituras do Estado, detém a maior bancada na Assembleia (são 6 dos 24 deputados), tem um assento no Senado e outro de vice-governador, o PSD passou a exigir mais espaço na gestão Taques. "Acordou" após o PSB do ex-prefeito cuiabano Mauro Mendes emplacar filiados em cargos importantes, como os secretários Max (Trabalho e Assistência Social) e Suelme (Agricultura Familiar e Regularização Fundiária) e outros que acabaram de deixar a gestão municipal. Nesta segunda, Fávaro, vice-governador, secretário de Meio Ambiente e presidente do PSD-MT, chamou para uma reunião o senador Medeiros e os estaduais Wagner Ramos, Zé Domingos, Nininho, Satélite, Leonardo e Fabris, além do vereador por Cuiabá Toninho de Souza, do presidente da AMM Neurilan e de membros do diretório. Concluíram que vão exigir cargos no governo tucano, mas com certa cautela. Não querem deixar Taques acuado, pois temem efeito contrário. Ficou acertado que vão incluir nas negociações políticas a indicação de Domingos para cargo de conselheiro do TCE, possivelmente no lugar de Antonio Joaquim, que se aposenta até o final deste ano.