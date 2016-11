PSDB de fora da gestão Pátio

Rogério Salles (foto), derrotado a prefeito de Rondonópolis, tem avisado aos colegas do PSDB que, por mais que o eleito Zé do Pátio pregue coalizão e tente atrair a legenda tucana, inclusive com possibilidades de ocupar cargos, o partido não participará da próxima gestão. O tucanato, estando ou não no palanque do prefeito vencedor nas urnas, se tornou até agora governista de carteirinha. Fez parte da administração Sachetti, depois continuou com Pátio e segue dentro do Governo Percival, inclusive com Salles no cargo de vice-prefeito. Enfim, o próprio Salles entendeu que é hora de abrir espaço para outras legendas e não mais continuar no governo municipal. Aliás, o resultado das urnas empurrou o PSDB para fora da prefeitura. Mas é possível que a bancada tucana na Câmara, com dois vereadores reeleitos (Jailton do Pesque-Pague e Rodrigo da Zaeli) e com um eleito (subtenente Guinâncio), venha contrapor Salles, afinal, quase todos parlamentares se movimentam para entrar na base, na esperança de, em moeda de troca, indicar apadrinhados em cargos comissionados.