PSDB do governador e os polos

O mapa eleitoral de candidatos a prefeito apoiados pelo governador Taques, especialmente em cidades polos, não "pinta" sinais positivos nas urnas. Em Cuiabá, Wilson, do mesmo PSDB de Taques, está em 3º lugar. Luta para alcançar Emanuel (PMDB) ou o Procurador Mauro (Psol) e avançar para o 2º turno. Em Várzea Grande, o tucanato está com Alan (PV), que perderá feio para Lucimar, embora Taques tenha certa simpatia política pela prefeita por causa da ligação próxima com o marido desta, o ex-senador Jayme. Em tese, a vitória da prefeita não representaria derrota do governador, mesmo o seu partido fazendo parte de outro palanque. Os "taquistas" correm risco de perder em Sinop, com Dorner; em Rondonópolis, com Salles; em Barra do Garças, com Saggin (DEM); em Tangará da Serra, com Vander Masson (PSDB); e em Sorriso, com Lafin (PSDB). Dos principais polos, o PSDB de Taques só está tranquilo quanto à reeleição de Francis em Cáceres.