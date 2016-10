PSDB elegerá poucos prefeitos

Dos 11 maiores municípios do Estado, aqueles com mais de 50 mil habitantes, o PSDB do governador Taques só lançou candidato a prefeito em cinco deles. E nem todos serão eleitos. Em Cuiabá, apesar da expectativa de Wilson avançar para o segundo turno, o tucano terá uma batalha dura para superar o peemedebista Emanuel. Em Cáceres, o PSDB tende a ganhar com o prefeito Francis. A mesmo sorte não devem ter os tucanos Ari Lafin, que dificilmente ganha do prefeito Rossato, assim como Vander Masson em Tangará da Serra e Rogério Salles em Rondonópolis. O PSDB de Taques é mero coadjuvante nos outros maiores municípios, como Várzea Grande, Sinop, Lucas do Rio Verde, Barra do Garças, Primavera do Leste e Alta Floresta.