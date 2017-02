PT e defesa política de Lúdio

Os deputados estaduais Valdir Barranco e Allan Kardec se reúnem com o ex-vereador Lúdio Cabral e dirigentes do PT, logo mais à noite, com objetivo de traçar a estratégia para defesa política do petista. Pretendem minorar o estrago que a condução coercitiva na 5ª etapa da Operação Sodoma, deflagrada hoje pela manhã pela Polícia Civil, causou na imagem do correligionário. Derrotado na disputa pela Prefeitura de Cuiabá em 2012 e pelo governo estadual em 2014, Lúdio é conhecido pelo eleitorado e, justamente por isso, sempre lembrado como alternativa da oposição para 2018. Por isso, pretendem alinhar o discurso para defender Lúdio na tribuna da AL, nas redes sociais e demais espaços ocupados por “companheiros” da sigla.