PT só elege 2 prefeitos em MT

Carimbado por escândalos e corrupção em âmbito nacional, o PT foi um fiasco nestas eleições em MT. Não elegeu um vereador em Cuiabá. Seus dois parlamentares Arilson da Silva (foto) e Alan Kardec até buscaram a reeleição, mas receberam "não" dos eleitores. De 141 prefeituras no Estado, o petismo só ganhou em duas, com a reeleição de Mabel de Fátima em Castanheira, e com retorno ao Executivo de Juína do suplente de deputado Altir Peruzzo. Esses dois municípios sob o PT, somando 37,1 mil eleitores, representam apenas 1,6% de todo o eleitorado do Estado. Por sorte, em meio a brigas jurídicas e combinação de resultados nas urnas para prefeito em Juína e em Cuiabá, o PT vai contar com dois deputados estaduais a partir do próximo ano, sendo eles Barranco e Kardec.